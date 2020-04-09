الأردن تسجل 11 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الأردنية، مساء اليوم الخميس، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 372 إصابة، وتسجيل 11 حالة شفاء جديدة وحالة وفاة واحدة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في وقت سابق، عن أمر الدفاع رقم (6)، الذي يهدف إلى "حماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا".

وكانت الأردن، قد فرضت مساء أمس الأربعاء، حظر تجول كامل لمدة ٤٨ ساعة ابتداءا من يوم الجمعة المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و563 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 91 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 345 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.