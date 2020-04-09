Advertisements

الأردن تسجل 11 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت السلطات الصحية الأردنية،  مساء اليوم الخميس، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 372 إصابة، وتسجيل 11 حالة شفاء جديدة وحالة وفاة واحدة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت الأردن، قد فرضت مساء أمس الأربعاء، حظر تجول كامل لمدة ٤٨ ساعة ابتداءا من يوم الجمعة المقبل، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في وقت سابق، عن أمر الدفاع رقم (6)، الذي يهدف إلى "حماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و563 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 91 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 345 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الفيروس كورونا الأردن

أخبار تهمك

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ أقل من ساعة

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في الأردن

"فرانس برس" تكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

الجزائر.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 367 حالة

الأردن تسجل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

عاجل.. تصريح جديد من ترامب بشأن علاج كورونا

"الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

06:52 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر