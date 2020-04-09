شفاء 4 مصابين بفيروس كورونا في سوسة

أكد سامي الرقيق المدير الجهوي للصحة بسوسة، اليوم الخميس 09 أفريل 2020، شفاء ثلاثة اشخاص مصابين بفيروس كورونا بولاية سوسة.





وأوضح الرقيق ان المتعافين الثلاثة هم مراة اصيلة البرجين من معتمدية مساكن، وشابان من مدينة مساكن وسوسة المدينة، مضيفا ان عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا ارتفع بولاية سوسة الى 4 حالات، بعد الإعلان يوم 28 مارس الماضي عن شفاء مواطن اجنبي حامل للجنسية الرومانية ومقيم بمدينة هرقلة الساحلية.





وأشار الى ان المصالح الطبية بسوسة تتوقع شفاء 9 مصابين إضافيين، بعد ان بينت التحاليل المخبرية الأولية خلوّ اجسامهم من الفيروس، موضحا ان الإعلان الرسمي عن التعافي نهائيا من فيروس كورونا يتم بعد القيام بتحليلين مخبريين بفارق 48 ساعة بين التحليل الأول والتحليل الثاني.





واكد المدير الجهوي للصحة بسوسة من جهة أخرى، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجهة بعد إجراء 84 تحليلا مخبريا، مذكّرا ان العدد الجملي للمصابين بولاية سوسة يبقى 53 حالة مؤكدة.