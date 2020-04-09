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ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المغرب
الخميس 09/أبريل/2020 - 07:14 م
الفجر
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الخميس، بأن المغرب سجلت 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليرتفع الإجمالي إلى 1374 حالة، وسجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة وفاة.
وفرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج إلى العمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف، وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة.
ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل، بدلا من 3.3 مليون كمامة حاليا، ودعت السلطات المواطنين إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
هذا وتفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ يوم 20 مارس الماضي، ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و563 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 91 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 345 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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