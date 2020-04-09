ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المغرب





أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الخميس، بأن المغرب سجلت 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليرتفع الإجمالي إلى 1374 حالة، و سجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة وفاة.





وفرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج إلى العمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف، وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة.

ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل، بدلا من 3.3 مليون كمامة حاليا، ودعت السلطات المواطنين إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

هذا وتفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ يوم 20 مارس الماضي، ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.



