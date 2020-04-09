آخرها "إلغاء ترخيص أحد الفنادق".. كيف تحمي الحكومة العمالة في ظل أزمة كورونا



1- إلغاء تراخيص أحد فنادق البحر الأحمر:



أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمحافظة البحر الأحمر، وقد أفاد عبد الفتاح عاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن سبب هذا القرار هو عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين بالإضافة إلى عدم جدية الإجراءات التي يتخذها لمنع التكرار، وجاء هذا على الرغم من جهود الدولة من الدعم الاستثنائي للقطاع السياحي والعاملين به بهدف تقليل الأعباء الإقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا.



2- منح يتم صرفها كل 3 أشهر لبعض فئات العمالة:



كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الحكومة بتطبيق عدة إجراءات بهدف الحفاظ على العمالة ومنها صرف منح كل ثلاثة أشهر لبعض فئات العمالة، وتوجيهه بعدم المساس بحقوق العاملين أو تسريحهم.



3- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي العاملين بالقطاع السياحي:



وفي يوم 4 إبريل الماضي أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه تم تفعيل خط ساخن بهدف تلقي آراء وشكاوي وإستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654، بالتعاون مع مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الإتصالات وفقًا للإتفاق المُبرم بين وزيري السياحة والآثار، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما أفاد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوي العاملين ستستقبل شكاوي العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءًا، وتتضمن الإجراءات في ذلك أخذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة، بالإضافة إلى التحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب لافتًا إلى أن العاملين بالخط سوف يعاودون الإتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.



4- إعفاء جميع الكافيتريات والبازارت من دفع الإيجارات:



وللحفاظ على العاملين ومستحقاتهم جاء قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بإعفاء جميع الكافيتريات والبازرات التابعة للمجلس الأعلى للآثارالموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات من أجل حفاظ تلك المحال على العاملين بها.







في ظل أزمة كورونا العالمية كان قطاع السياحة هو أكثر القطاعات الحيوية الهامة بالدولة تضررًا، حيث تكبد القطاع خسائر طائلة وإلى جانب الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها مصر للحفاظ على حياة وصحة المصريين والسائحين، كانت هناك إجراءات وقرارات للدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم وخاصة أن أغلب القطاعات الخاصة بالسياحة هي قطاعات خاصة وتستعرض "الفجر" هذه الإجراءات والقرارت الخاصة بحماية العمالة فيما يلي: