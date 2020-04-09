ريال مدريد يرصد صفقة من العيار الثقيل لتكوين (H - M - H)









يخطط مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع صفقات نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.





ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، فإن زين الدين زيدان يرغب في ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، وأيضاً يريد جلب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.





وأوضحت الصحيفة إلى أن زيدان أبلغ الإدارة بضرورة تدعيم خط الهجوم في الصيف، خاصة بعد العقم التهديفي الذي شهده الفريق في الموسم الحالي.





ويريد زيدان تشكيل ثلاثي هجومي ناري مكون من (هالاند - مبابي - هازارد)، مع وجود بعض البدائل الشبابية المميزة مثل الثنائي البرازيلي فينسيوس ورودريجو.



