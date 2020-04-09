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سلطنة عمان تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 07:29 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة العمانية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 3 حالات.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعلن وزارة الصحة عن وفاة وافد مصاب بمرض كورونا (كوفيد١٩)، ويبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً. وتعد هذه ثالث وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنّاته".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و563 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 91 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 345 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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