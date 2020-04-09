سلطنة عمان تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة العمانية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 3 حالات.





وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعلن وزارة الصحة عن وفاة وافد مصاب بمرض كورونا (كوفيد١٩)، ويبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً. وتعد هذه ثالث وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنّاته".



