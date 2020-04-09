Advertisements

سلطنة عمان تسجل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة العمانية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 3 حالات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعلن وزارة الصحة عن وفاة وافد مصاب بمرض كورونا (كوفيد١٩)، ويبلغ من العمر واحداً وأربعين عاماً. وتعد هذه ثالث وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنّاته".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و563 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 91 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 345 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس عمان سلطنة عمان سلطنة الفيروس كورونا

أخبار تهمك

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

المغرب تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة التركية تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا

الأردن.. الصحة تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جامعة "هوبكنز": أمريكا تسجل رقم قياسي جديد في عدد وفيات كورونا

الصحة السورية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الصحة العمانية: شفاء 29 حالة مصابة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

06:52 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر