قفزة في أسعار النفط بعد أنباء عن قرب الاتفاق على خفض الإنتاج





قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أنباء نقلتها مصادر “رويترز” تشير إلى أن السعودية وروسيا اتفقتا على خفض كبير لإنتاج النفط، ليقفز سعر الخام ا بنحو 10%.





وأكدت مصادر بدء اجتماع أوبك+ بالفيديو لبحث خطط تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط.





إلى جهة أخرى، كشف مصدر روسي لرويترز، أن أوبك+ ودول أخرى تبحث خفض الإنتاج بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً.





تأتي هذه الأنباء، في وقت لفت مصدر روسي رفيع المستوى، إلى أن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 8.5% إلى 35.6 دولار للبرميل، عند الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9.8% إلى 27.5 دولار للبرميل.





كانت أسعار النفط، اليوم الخميس، قد افتتحت على صعود بفضل توقعات بأن كبار منتجي النفط في العالم سيتفقون على خفض للإنتاج في اجتماع يُعقد اليوم الخميس في الوقت الذي يكابد فيه القطاع انهياراً في الطلب العالمي ناجماً عن فيروس كورونا.





وتتنامى الآمال باتفاق لخفض ما يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يومياً، بعد أن أشارت تقارير وسائل إعلام إلى أن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها 1.6 مليون برميل يومياً، وقال وزير الطاقة الجزائري إنه يتوقع اجتماعاً “مثمراً”.





وخفض بذلك الحجم سيكون أكبر بكثير من أي خفض جرى الاتفاق عليه لإنتاج أوبك على الإطلاق من قبل.





ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى اجتماعاً آخر للعثور على سبل للمساعدة في تخفيف آثار جائحة مرض كوفيد-19 على أسواق الطاقة العالمية.