لليوم الثاني على التوالي.. تطاوين وجربة دون إصابات بكورونا

أكد المدير الجهوي للصحة بتطاوين إبراهيم غرغار، اليوم الخميس 09 أفريل 2020، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، علماً وأنه تم رفع 14 تحليلا.





هذا ويشار إلى أن الجهة سجلت 18 إصابة بالفيروس، شفيت منها 3 حالات و توفيت سيدة، فيما تم نقل 10 مصابين إلى المنستير لإستكمال العلاج.





أما بالنسبة لجربة، فقد أكد الدكتور زيد العنز كاهية مدير الإدارة الجهوية للصحة بمدنين بأن الجزيرة لم تسجل لليوم الثالث على التولي أية اصابة بفيروس كورونا.



