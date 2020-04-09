حسام عاشور: الأطباء والممرضين هم الدفاع الحقيقي لفيروس كورونا.. إن شاء الله مصر تعود أفضل

وجه حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة لجميع أفراد الشعب المصري في ظل الفترة التي نعيش فيها بسبب فيروس كورونا.





وقال في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل "انسستجرام" أقدم الشكر لكل شخص ساعد في أزمة الكورونا التي نعيسش فيها في الوقت الحالي، وإن شاء الله شعب مصر يكون في اطمئنان دائما كما كنا ونعود أفضل مما كنا عليه".





وأضاف :"أشكر الأطباء والممرضين وكل شخص له صلة بهذا الفيرس فهم في خط النار والدفاع الحقيقي في وسط الوباء الذي نعيش فيه، ربنا يكرمهم ويجازيهم خير".





وتابع :"ادعو جميع الأفراد أن يبقوا في منازلهم حتى يزول هذا الوباء وأشكر كل واحد مصري ساع ولو بعمل بسيط".





وواصل :"هناك من خرج وتحدث بما قدمه، والبعض الأخر لم يتحدث ولكنه يفعل الخير ربما يكون أكثر ممن يتكلم".





وأتم :"ربنا يحمي مصر وشعب مصر والداخلية المصرية ويحمي الجيش المصري وإن شاء الله تعو مصر مثلما كانت".



