الداخلية السعودية تسمح لجميع مندوبي التوصيل بالعمل 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الخميس، السماح لمندوبي التوصيل بالعمل في جميع مناطق المملكة على مدار 24 ساعة.





وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، المتضمن السماح بتطبيق خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فإن الوزارة تؤكد سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك.





وأوضح المصدر، أن قنوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة "أبشر".





ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.



