Advertisements

الداخلية السعودية تسمح لجميع مندوبي التوصيل بالعمل 24 ساعة

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الخميس، السماح لمندوبي التوصيل بالعمل في جميع مناطق المملكة على مدار 24 ساعة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، المتضمن السماح بتطبيق خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة؛ فإن الوزارة تؤكد سريان السماح لجميع مندوبي التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك.

وأوضح المصدر، أن قنوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة "أبشر".

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مندوبي التوصل زار الفيروس كورونا السماح السعودية الاجمالي الإصابة بفيروس كورونا 24 ساعة

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تعلن إصابة 112 حالة جديدة بكورونا

الصحة السعودية: تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة

الصحة السعودية: تسجيل 157 إصابة جديدة بـ”كورونا”

عاجل.. الداخلية السعودية تمنع التجول طوال اليوم في مكة والمدينة

الصحة السعودية تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المتحدث الأمني للداخلية: جميع المخالفات حظر التجول "فردية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

06:52 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر