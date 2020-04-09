تقرير.. كيف أثار هجوم برشلونة الجدل هذا الموسم ؟





أسالت مشاكل وأخبار خط هجوم نادي برشلونة الإسباني الكثير من الحبر خلال الموسم الحالي 2019/2020، قبل أن يتوقف بسبب وباء كورونا.





وشهدت جميع أسماء خط هجوم النادي الكتالوني، تعرضها للكثير من الجدل، سواء النجوم المستمرة في الفريق، أو النجوم التي غادرت، أو الأسماء المرشحة للرحيل، فضلاً عن الأسماء المرشحة للإنضمام للنادي في الصيف المقبل.









واستعرضت صحيفة " ماركا " الإسبانية في تقريرها الصادر صباح اليوم، بعضاً من الأقاويل والمناقشات التي شملت جميع أسماء الخط الأمامي للبلوجرانا هذا الموسم.









توظيف جريزمان

جاء جريزمان لبرشلونة بعد شد وجذب كبيرين، حيث اضطر النادي الكتالوني لدفع الشرط الجزائي لأتليتيكو مدريد وقدره 120 مليون يورو.





اعتاد جريزمان على اللعب في عمق الهجوم مع دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس، سواء كرأس حربة صريح أو مهاجم متأخر.





وفي ظل تواجد مهاجم صريح في برشلونة وهو لويس سواريز، وتقديس مدربي برشلونة لطريقة 4/3/3، وجد جريزمان نفسه مجبراً على اللعب كجناح هجومي، وهو أمر لم يألفه بطل العالم 2018، لينخفض مردوده بصورة كبيرة، بل ويصل الأمر لطرح فكرة رحيله هن الفريق.









إصابة سواريز

وضحت قيمة سواريز في هجوم برشلونة رغم تقدمه في السن، منذ أن غاب نتيجة إصابته القوية، والتي تعرض لها في لقاء السوبر ضد أتليتيكو مدريد.





ولازال سواريز يخوض برنامجه العلاجي من العملية الجراحية التي أجراها في يناير الماضي.









سلسلة إصابات ديمبلي

عانى من إصاباتين شديدتين مع برشلونة، كانت الأولى في النصف الأول من الموسم في العضلة الضامة، وكانت الثانية في فبراير الماضي، وتطلبت عملية جراحية في أوتار الفخذ، كلفته الغياب حتى نهاية الموسم.









التوقيع مع برايثوايت

نتيجة اصابات ديمبلي وسواريز، قرر برشلونة الاستفادة من قرار الإتحاد الإسباني بالتعاقد مع مهاجم جديد داخل الليجا، ووقع الإختيار على مارتن برايثوايت مهاجم ليجانيس الإسباني.









مشكلة (ميسي – فيدال)

تفجرت أزمة بين المدير الرياضي إيريك أبيدال، ونجم الفريق الأول ليونيل ميسي، في أعقاب رحيل الإسباني إرنستو فالفيردي عن الفريق في يناير الماضي، وصلت لتبادل الإتهامات بين الطرفين، وإلصاق مسؤولية تدني مستوى الفريق بالآخر.









مسلسل نيمار المكسيكي

طفت أخبار عودة نيمار لبرشلونة مجدداً منذ يناير الماضي، حيث من المتوقع أن يدخل الطرفان في صراع طويل من المفاوضات، كما حدث العام الماضي بين برشلونة وباريس سان جيرمان.





في المقابل، يبدو وأن برشلونة قد يحقق حلم نيمار هذا الصيف بالعودة لملعب كامب نو.









مغادرة كارليس بيريز

توسم فيه الجميع أن يلعب دور البديل، كما حدث في باديات لاعب الفريق السابق " بيدرو رودريجيز ".





إلا أنه بيريز ابتعد عن الصورة بشكل مفاجئ مع المدرب السابق فالفيردي، واستمر الأمر مع المدرب الحالي كيكي سيتين، ليضطر للذهاب في إعارة لروما الإيطالي، بحثاً عن دقائق لعب إضافية.









مارتنينيز يقترب

لا ينكر أحد قيمة لويس سواريز في هجوم برشلونة، لكن مع دخوله عامه الثالث والثلاثين، قررت إدارة النادي البحث عن قائد جديد لخط الهجوم مستقبلاً.





ووجد النادي الكتالوني ضالته في الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حيث دخل برشلونة في مفاوضات مع إنتر ميلان لضمه، وفي حال رفض الأخير، ستلجأ إدارة الفريق لتفعيل الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 111 مليون يورو.



