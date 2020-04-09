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قادمة من هونغ كونغ.. وصول الطائرة العسكرية المحملة بالمستلزمات الطبية الصينية

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
حطّت اليوم الخميس 09 أفريل 2020، الطائرة العسكرية القادمة من هونغ كونغ، والمحمّلة بمستلزمات طبية لفائدة وزارة الصحة بمطار تونس قرطاج.

وكان في استقبال الطائرة وزير الصحة عبد اللطيف المكي وعدد من القيادات العسكرية.

ويجدر التذكير، بأن الطائرة كانت قد أقلعت صباح الثلاثاء 07 أفريل 2020، من مطار تونس قرطاج في اتجاه هونغ كونغ الصينية، بهدف جلب مستلزمات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا المستجدّ.

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