قادمة من هونغ كونغ.. وصول الطائرة العسكرية المحملة بالمستلزمات الطبية الصينية

حطّت اليوم الخميس 09 أفريل 2020، الطائرة العسكرية القادمة من هونغ كونغ، والمحمّلة بمستلزمات طبية لفائدة وزارة الصحة بمطار تونس قرطاج.





وكان في استقبال الطائرة وزير الصحة عبد اللطيف المكي وعدد من القيادات العسكرية.



