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محمد ثروت يتصدر "ترند" جوجل بعد غياب طويل

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:45 م
محمد ثروت
محمد ثروت
اعتلى المطرب الكبير محمد ثروت صاحب الصوت العذب البحث على "جوجل"، بعدما غاب عن الأضواء لفترات طويلة، برغم صوته الفريد، وموهبته الكبيرة التي لا يختلف عليها أحد.

حفل محمد ثروت

أطل النجم محمد ثروت على جماهيره العريضة من خلال "بث مباشر" عبر الإنترنت، حيث قدم حفلًا "أون لاين" بمناسبة ليلة النصف من شعبان، ليقدم إنشادًا دينيًا رائع أبهر الجميع، كعادته.

ابتهالات محمد ثروت

ونشر محمد ثروت حفلاً عبر خاصية "البث المباشر"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ليلقى رواجًا ونجاحًا كبيرًا، لاسيمًا في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

موهبة محمد ثروت

وظهر محمد ثروت أحد أفضل الأصوات المصرية على الساحة منذ سنوات، ولكن ارتباطاته كرجل أعمال جعلته مقلًا في ظهوره إلا أن له مكانة كبيرة في قلوب عاشقيه والمحبين لفنه الرائع، في فيديو عبر "يوتيوب" لاقى إعجابًا من جمهوره.

أناشيد بصوت محمد ثروت

وأنشد الفنان محمد ثروت مجموعة من الأناشيد الدينية الرائعة ولمتنوعة، على رأسها "قمر سيدنا النبي"، يا مالك القدر، لاجل النبي و مولاي وغيرها من الأناشيد الدينية الشهيرة، التي لطالما يبحث عنها الكثيرون.

محمد ثروت ويوتيوب

وأحيا محمد ثروت الحفل عبر تقنية "البث المباشر"، بمشاركة الشيخ ايهاب يونس، المنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشني، ليقدما سويًا ليلة رائعة.

صاحب فكرة حفل محمد ثروت

واقترح أحمد ثروت ابن النجم الكبير محمد ثروت على والده أن يبث حفلاته عبر "يوتيوب" لما له من متابعين كثر، وجمهور كبير لتلك المنصة الشهيرة والهامة، ليعده الوالد بالتجربة.

إجراءات محمد ثروت

وكشف محمد ثروت عن اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية، والالتزام بالتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عند الاستعداد للبدء، ليقدم ليلة رائعة وحفلة مميزة عبر "البث المباشر" على يوتيوب.


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