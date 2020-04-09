شاهد..هكذا حارب سامح حسين الكورونا "فيديو"

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان سامح حسين على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر سامح حسين عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، فيديو، ظهر فيه وهو يلعب "تنس"، في المنزل، وأرفق الفيديو بتعليق"هاشتاج هنحرب الكورونا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين ، مسرحية المتفائل والذي حققت نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال 75 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومى بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد ، و يأتى قرار عرضه بالإسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، و تطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية ، قنا، أسوان ، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة .

تدور أحداث مسرحية المتفائل حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

 
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#هنحارب_الكورونا #قاعد_بالبيت

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