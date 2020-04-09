روسيا تكشف عن الأماكن الأكثر احتمالاً لانتشار "كورونا" في سوريا





قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الخميس، إن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالاً لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في شرق الفرات وفي محيط التنف، أي تلك الأجزاء التي احتلتها الولايات الأمريكية وحلفاؤها بشكل غير قانوني.





ولفتت زاخاروفا، إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مؤكدة على أن المنطقة تحتوي على عدد كبير من الألغام والذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى أنه لا يعمل سوى مشفيين في المنطقة كلها، وفقاً لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة.





وأضافت: "وفي الوقت نفسه، توجد بؤر العدوى الأكثر خطورة المحتملة في هذه الأراضي، وهي السجون المكتظة، والتي تحتوي على أكثر من 10 آلاف محتجز من "الدواعش"، ومخيمات النزوح الداخلي".





هذا وأعلنت سوريا، في وقت سابق، شفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، ويشار إلى أن سوريا سجلت 19 إصابة بفيروس كورونا، حيث تماثل للشفاء 4 حالات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2.



