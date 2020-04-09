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وزير الزراعة: السيسي وجه بتوفير احتياطي كافي من السلع لمدة 3 شهور على الأقل

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:49 م
الدكتور السيد القصير
الدكتور السيد القصير
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، تفاصيل اجتماعه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس وجه بالتوسع في استصلاح الأراضي بالمحافظات.

وأشار "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم عرض مقترحات لزيادة الأراضي الزراعية في الوادي الجديد، وسيناء، ووجه الرئيس بدراسة الأمر واستخدام الأساليب العملية.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك احتياطي كافي من السلع الاستراتيجية، حيث يؤكد الرئيس السيسي دائما على ضرورة توفر احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لمدة 3 شهور على الأقل.

وعن الثروة الداجنة، أكد أن مصر لديها شبة اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة، ولا نلجأ لاستيراد الدواجن المجمدة إلا في أوقات محدودة، لافتا إلى أنه سيتم تطهير وتعقيم حديقة الحيوان غدًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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