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"الأمن السيبراني" يحذر من رسائل تصيدية تهدف لسرقة المعلومات الشخصي

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من رسائل تصيدية تهدف لسرقة المعلومات الشخصية، مستغلةً الظروف التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا.

وشدد المركز على عدم التجاوب مع تلك الرسائل التي قد تصل من حسابات وهمية تحت اسم وزارة الصحة، وتطلب الدخول إلى رابط غير معروف.

حث المركز الإرشادي للأمن السيبراني على المتابعة المستمرة للأخبار الموثوقة من الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، والتأكد من أن الرسالة الواردة مرسلة من الحسابات الرسمية والأرقام الموحدة للوزارة، والتأكد من المرسِل قبل فتح أي روابط مجهولة المصدر.

وعرض المركز نموذجاً على تلك الرسائل، وهي رسالة تنتحل اسم وزارة الصحة وتزعم إصابة مستقبلها بفيروس كورونا، وتطلب منه الضغط على رابط مجهول.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.


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