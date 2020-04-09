حالتي شفاء تام وإصابة جديدة بفيروس كورونا في أريانة

أكد المدير الجهوي للصحة بأريانة عبد اللطيف الجامعي، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة إلى 78 إصابة مؤكدة، وذلك إلى جانب تسجيل حالتي شفاء تام من الفيروس بعد إجراء التحاليل الضرورية.





وقال الجامعي حسب ما نقلته 'وات'، أن "الفرق الطبية التابعة للادارة الجهوية للصحة تواصل جهودها لرفع العينات من المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد وهم عادة الاشخاص المقربين والمخالطين للمصابين وذلك بمختلف المناطق بولاية أريانة حيث ناهز عددها الى حد الان اكثر من 400 عيّنة".



