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حالتي شفاء تام وإصابة جديدة بفيروس كورونا في أريانة

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أكد المدير الجهوي للصحة بأريانة عبد اللطيف الجامعي، اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الاصابات المسجلة بالجهة إلى 78 إصابة مؤكدة، وذلك إلى جانب تسجيل حالتي شفاء تام من الفيروس بعد إجراء التحاليل الضرورية.

وقال الجامعي حسب ما نقلته 'وات'، أن "الفرق الطبية التابعة للادارة الجهوية للصحة تواصل جهودها لرفع العينات من المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد وهم عادة الاشخاص المقربين والمخالطين للمصابين وذلك بمختلف المناطق بولاية أريانة حيث ناهز عددها الى حد الان اكثر من 400 عيّنة".

ونفى الجامعي في جانب آخر "تسجيل إصابات في صفوف الاطارات الطبية أو شبه الطبية العاملة بكافة المستشفيات العمومية بالجهة "، مشيرا إلى أن" كافة الاصابات المسجلة لعدد من الاطباء أو الطواقم شبه الطبية بالجهة هي اصابات مستوردة وليست عدوى محلية"، وفق تعبيره.

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