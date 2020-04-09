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تقارير.. صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى احتمالية عقد نادي برشلونة صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الانجليزي في الصيف المقبل.

وينوي نادي برشلونة عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي لتعزيز الخط الدفاعي للفريق في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

ووفقاً لصحيفة الديلي تليغراف الإنجليزية فإن برشلونة يتجه لعقد صفقة تبادلية نارية مع فريق مانشستر سيتي في الصيف المقبل لتعزيز الخط الدفاعي للفريق.

اشارت الصحيفة إلى أن برشلونة السماح للاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو لنادي مانشستر سيتي في نظير حصول النادي الكتالوني على خدمات ظهير السيتي كانسيلو.

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