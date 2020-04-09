الغذاء والدواء تحذر من معقم لليدين "Clean touch Hand Sanitizer gel"

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، من جل معقم لليدين يحمل اسم "Clean touch Hand Sanitizer gel" من إنتاج مصنع كشف الكواشف للصناعة، بسبب احتوائه على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة ايزوبروبانول.





وأوضحت الهيئة، أنها حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج "Clean touch Hand Sanitizer gel" على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة ايزوبروبانول ما يؤدي الى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.





ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة ١٩٠٠ في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.





وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.





ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.





أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.



