Advertisements

الغذاء والدواء تحذر من معقم لليدين "Clean touch Hand Sanitizer gel"

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، من جل معقم لليدين يحمل اسم "Clean touch Hand Sanitizer gel" من إنتاج مصنع كشف الكواشف للصناعة، بسبب احتوائه على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة ايزوبروبانول.

وأوضحت الهيئة، أنها حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج "Clean touch Hand Sanitizer gel" على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة ايزوبروبانول ما يؤدي الى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة ١٩٠٠ في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.

 أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زار جل معقم تحذير اليدين الفيروس كورونا الغذاء والدواء الاجمالي الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ ساعة و 12 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 8 ساعات

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"الغذاء والدواء" تحذر من مكياج "إضاءة وجه": يهيج العين والجلد والرئتين

الغذاء والدواء تحذر من جيل "Shield" معقم اليدين

هيئة "الغذاء والدواء" تعتمد جل معقم للقضاء على فيروس "كورونا"

الشؤون الإسلامية: الخطباء والأئمة استشعروا الواجب الشرعي بشأن أزمة كورونا

غلق 4 مستودعات مخالفة تعبيء معقمات مجهولة المصدر بالرياض

"الغذاء والدواء" تحذر من 3 أنواع جل معقم اليدين بالسوق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

06:52 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر