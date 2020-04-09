إغلاق 58 منصة تنقيب عن النفط لشركات أمريكية





كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" اليوم الخميس، عن أن الشركات الأمريكية أغلقت 58 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 504 منصة.





كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي 4 منصات لتصل إلى 96 منصة خلال الأسبوع الجاري.





وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنحو 1.4 بالمائة إلى 25.43 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنسبة 1.6 بالمائة إلى 33.36 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مايو بنحو 1.6 بالمائة إلى 1.76 دولار. لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



