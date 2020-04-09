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إغلاق 58 منصة تنقيب عن النفط لشركات أمريكية

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:56 م
منصة تنقيب عن النفط
منصة تنقيب عن النفط

كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" اليوم الخميس، عن أن الشركات الأمريكية أغلقت 58 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 504 منصة.

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي 4 منصات لتصل إلى 96 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنحو 1.4 بالمائة إلى 25.43 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو  بنسبة 1.6 بالمائة إلى 33.36 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مايو  بنحو 1.6 بالمائة إلى 1.76 دولار. لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أنباء نقلتها مصادر “رويترز” تشير إلى أن السعودية وروسيا اتفقتا على خفض كبير لإنتاج النفط، ليقفز سعر الخام ا بنحو 10%.


وأكدت مصادر بدء اجتماع أوبك+ بالفيديو لبحث خطط تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط.

إلى جهة أخرى، كشف مصدر روسي لرويترز، أن أوبك+ ودول أخرى تبحث خفض الإنتاج بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً.

تأتي هذه الأنباء، في وقت لفت مصدر روسي رفيع المستوى، إلى أن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 8.5% إلى 35.6 دولار للبرميل، عند الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9.8% إلى 27.5 دولار للبرميل.

 

كانت أسعار النفط، اليوم الخميس، قد افتتحت على صعود بفضل توقعات بأن كبار منتجي النفط في العالم سيتفقون على خفض للإنتاج في اجتماع يُعقد اليوم الخميس في الوقت الذي يكابد فيه القطاع انهياراً في الطلب العالمي ناجماً عن فيروس كورونا.

وتتنامى الآمال باتفاق لخفض ما يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يومياً، بعد أن أشارت تقارير وسائل إعلام إلى أن روسيا مستعدة لخفض إنتاجها 1.6 مليون برميل يومياً، وقال وزير الطاقة الجزائري إنه يتوقع اجتماعاً “مثمراً”.

وخفض بذلك الحجم سيكون أكبر بكثير من أي خفض جرى الاتفاق عليه لإنتاج أوبك على الإطلاق من قبل.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى اجتماعاً آخر للعثور على سبل للمساعدة في تخفيف آثار جائحة مرض كوفيد-19 على أسواق الطاقة العالمية.

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