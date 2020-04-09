إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة معتز التوني

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أجرت عائلة ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي والدة المخرج معتز التوني والمستشار محمد التوني إجراءات احترازية أثناء تشييع الجنازة صباح اليوم الخميس في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة إلتزام من أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



حيث تم توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين بالإضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.



يذكر أن الجنازة حضرها عدد من الإعلاميين والفنانين منهم تامر أمين، مصطفى خاطر، هشام ماجد، أوس أوس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.