بادجي: الطبخ وقراءة القرآن وسيلتي في الحجر المنزلي

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كشف السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كيفية قضاء وقت فراغه داخل منزله في الحجر الصحي.



وأكد بادجي خلال استضافته بقناة النادي الأهلي، أنه يقوم بتحضير وجبات الأكل برفقة أصدقائه وذلك بسبب غياب أسرته.



وأضاف: "أقرأ القرآن وأقوم بالصلاة لكي يزيح الله هذه الغمة، ولا افكر في العودة للسنغال في الوقت الحالي وليس هناك رحلات للعودة".



ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.