تنظيم شراء المواطنين من منفذ بيع السلع وتعقيم شارع الاستاد بسفاجا (فيديو)

Advertisements

تابعت الدكتورة هدي المغربي، رئيس المدينة، اليوم الخميس، حملة لتطهير وتعقيم المدينة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأكدت "المغربي" أن الحملة باشتراك عدد من المتطوعين والعاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشملت المنشآت والمصالح الحكومية والشوارع وبعض أحياء المدينة، حيت تم تطهير وتعقيم شارع الإستاد وخاصة محيط مركز السلام حيت تواجد منفذ بيع السلع والخضروات بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



أوضحت أن إدارة الانتاج والتعاون قامت بتنظيم تواجد المواطنين من خلال توزيع أرقام عليهم والبيع لهم بأولوية الوصول إلى المنفذ.



وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن الحملات مستمرة في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.



مشددة على ضرورة إجراء التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق والمصالح الحكومية ومنازل المواطنين لضمان الوقاية بصفة دائمة وحرصا على سلامتهم وصحتهم.



وفى سياق آخر تابعت هدي المغربي، رئيس المدينة، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من أعمال التطوير الجارية في مركز الصيانة بمدينة سفاجا والتي تشمل تطوير ورش الحرف اليدوية المتنوعة بالمركز.



أوضحت "المغربي" أن المدينة انتهت أعمال التطوير في المرحلة الأولى للمركز الصيانة، وجاري البدء في المرحلة الثانية لأعمال التطوير والتحديث ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت لتوفير المزيد من الخدمات لأهالي المدينة خاصة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير التي تنفذها المدينة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطالبت المسئولين عن المركز بضرورة سرعة الانتهاء من صيانته وإعداده لتفعيل المركز وبدء العمل به، ورفع مستوي النظافة بالمركز وعمل حصر بكافة مقتنيات المركز ومدي صلاحيتها للاستخدام والتشغيل.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة جميع الأعمال التى تجرى داخل المدينة، وضرورة متابعتها بصفة مستمرة لتنفيذها طبقا للمعايير العالمية لتدوم لأطول فترة ممكنة في خدمة المواطنين وأهالي المدينة وحفاظًا على المال العام.



وأكدت رئيس المدينة على إنتظام الأعمال فى جميع اعمال التطوير التى تشهدها المدينة مع تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.