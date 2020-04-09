Advertisements

بادجي يحكي كيف كانت بدايته الكروية

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:27 م
بادجي
بادجي
محمد الصو
سرد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهم ما مر به في مسيرته الكروية منذ نشأته في أحد أندية السنغال.

وقال بادجي في تصريحات لقناة النادي الأهلي، "بدأت اللعب في كازا سبورت السنغالي سنتين ولم يكن سهلًا اللعب في الفريق الأول".

وأضاف: "أظهرت إمكانياتي كلاعب أساسي وهذا جزء من شخصيتي، ثم لعبت لمنتخب شباب السنغال ووصلت لنهائي الأمم الإفريقية".

وتابع: "سجلت العديد من الأهداف ولعبت في كأس العالم وسجلت 13 هدف في 21 مباراة خلال مسيرتي مع المنتخب".

واختتم: "عند خوضي تجربة في السويد، نجحت في تسجيل الأهداف مع فريقي وهذا ساعدني كثيرا، الدوري هناك صعب للغاية وكان من الصعب تحقيق الأهداف بسهولة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بادجي الاهلي الأهلي ألفجر

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 5 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يقدم حسين الشحات بطريقة جديدة

عاجل.. أول طلب رسمي من حسين الشحات في الأهلي

حسين الشحات يفاجيء الأهلي ويعرض اللعب في مركز جديد

أسعد الناس بانضمام حسين الشحات للأهلي

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن السنغالي "أليو بادجي" مهاجم الأهلي المُنتظر

متواضع تهديفيًا وحقق بطولة وحيدة.. 10 معلومات عن السنغالي "بادجي" مهاجم الأهلي الجديد (فيديو وأرقام)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

08:55 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر