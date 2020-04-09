بادجي يحكي كيف كانت بدايته الكروية

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سرد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهم ما مر به في مسيرته الكروية منذ نشأته في أحد أندية السنغال.



وقال بادجي في تصريحات لقناة النادي الأهلي، "بدأت اللعب في كازا سبورت السنغالي سنتين ولم يكن سهلًا اللعب في الفريق الأول".



وأضاف: "أظهرت إمكانياتي كلاعب أساسي وهذا جزء من شخصيتي، ثم لعبت لمنتخب شباب السنغال ووصلت لنهائي الأمم الإفريقية".



وتابع: "سجلت العديد من الأهداف ولعبت في كأس العالم وسجلت 13 هدف في 21 مباراة خلال مسيرتي مع المنتخب".



واختتم: "عند خوضي تجربة في السويد، نجحت في تسجيل الأهداف مع فريقي وهذا ساعدني كثيرا، الدوري هناك صعب للغاية وكان من الصعب تحقيق الأهداف بسهولة".