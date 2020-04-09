النيابة توجه تهمتي الإهمال والقتل الخطأ لوالدة طفلة الغردقة

Advertisements

وجهت نيابة الغردقة تهمتي الإهمال والقتل الخطأ لوالدة الطفلة أية التي توفت بسوء التغذية المزمن، وإخلاء سبيل المتهمة على ذمة التحقيقات لرعاية طفلين آخريين.



وتبين من تفاصيل الواقعة تلقي اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة بلاغًا، بوفاة الطفلة آية محمد 8 سنوات في أحد مستشفيات مدينة الغردقة.



وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس المباحث أن والدة الطفلة المتوفاة أهملت في نظافتها، وتركتها بدون تغذية ولديها ولدان اخراين وبدون عائل، بعد أن هجرها زوجها من 7 أشهر.



وكشف تقرير مفتش الصحة الذى صدر عن أسباب الوفاة حالة إعياء شديد، بسبب سوء التغذية المزمن وعدم نظافة أدى إلى ضيق في التنفس الذى أدى إلى وفاة الطفلة المجنى عليها.



ومن جانبها فررت نيابة الغردقة، إخلاء سبيل المتهمة من القسم واستدعاء لجنه من الطفولة والأمومة لإعداد تقرير عن الطفلين أشقاء الطفلة المتوفية أية وتسليم الطفلين إلى ولي أمرهما والتصريح بدفن جثة الطفلة.



وأكد تقرير الوفاة أن سبب وفاة الطفلة تعرضها لسوء تغذية مزمن مع إهمال مستديم وشديد في النظافة، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى قررت إخلاء سبيل الأم والتصريح بدفن الجثة.





إقرأ أيضًا..





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.



وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

