برشلونة يحدد بديل سواريز

حسم نادي برشلونة الاسباني بديل لويس سواريز مهاجم الفريق للتعاقد معه في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي





ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة يفاضل بين الثنائي نيمار ولوتارو ماريتينز للتعاقد مع واحد منهما ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز.





واشارت الصحيفة إلى أن إدراة برشلونة تري بأن لوتارو مارتينيز سيكون أفضل من نيمار في هجوم برشلونة لصغر سنه ولامكانياته في اللعب بمركز 9.





كما اضافت الصحيفة أن صفقة لاوتارو أسهل من نيمار لبرشلونة الأرجنتيني يتقاضى في الإنتر نصف ما يقدمه له البارسا، كما أن قيمة الصفقة ستكون معقولة كذلك تقدم سواريز في السن يجعل التوقيع مع مهاجم أمر ضروري.