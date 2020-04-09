أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || نيويورك تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بكورونا

أخبار عاجلة الآن || نيويورك تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بكورونا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || خروج رئيس الوزراء البريطاني من العناية المركزة

أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، مساء اليوم الخميس، بأن الولاية سجلت 799 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك يعتبر أعلى حصيلة وفيات يومية في الولاية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الخميس، من العناية المركزة بعد إدخاله إليها جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.







