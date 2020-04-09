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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:33 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || نيويورك تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بكورونا
أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، مساء اليوم الخميس، بأن الولاية سجلت 799 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك يعتبر أعلى حصيلة وفيات يومية في الولاية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || خروج رئيس الوزراء البريطاني من العناية المركزة
خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الخميس، من العناية المركزة بعد إدخاله إليها جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المغرب
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الخميس، بأن المغرب سجلت 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليرتفع الإجمالي إلى 1374 حالة، وسجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة وفاة.
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