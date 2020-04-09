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أليو بادجي يكشف تفاصيل انتقاله إلى الأهلي ورفضه عروضا من كروتيا وروسيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، تفاصيل مفاوضات النادي الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال بادجي في تصريحات تلفزيونية :"وكيلي في النمسا كان يعلم جيدا بأني أرغب في الرحيل عن رابيد فيينا النمساوي وأبلغني بان هناك عرض من النادي الأهلي، وهو نادي كبيري وجماهيري وتحدث معي كثيرا عن النادي".

وأضاف :"أبلغته بأنني أسمع كثيرا عن النادي الأهلي، وأسمع عنه بأنه أفضل الأندية في إفريقيا".

وأشار :"أبلغت له بأنني أفضل البقاء في أوروبا، ولكنه تحدث معي لإقناعي ثم تدخل أمير توفيق وفاوضني وكنا هناك عرضين من روسيا وكرواتيا ولكن العرضين لم يكونا كما أريد".

وواصل :"عرض النادي الأهلي كان به جدية في التفاوض ووافقت عليه لأنه ناد كبير ويؤهلني للظهور بشكل جيد".
وأتم :"لم انتقل إلى النادي الأهلي لكي أبقى به 20 عاما وأسعى لتحقيق الأمجاد مع النادي والبطولات مثلما حقق النجوم الذين ارتدوا قميصه".

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