بادجي يكشف دور أمير توفيق في انتقاله للأهلي

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قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه انتقاله للمارد الأحمر جاء لكونه أكبر أندية القارة الإفريقية.



وأضاف بادجي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "تلقيت عرض الأهلي عن طريق وكيل في النمسا يعرف رينيه فايلر مدرب الفريق ونصحني بالانتقال إلى القاهرة".



وتابع: "أخبرته أني أعرف الأهلي وأنه أكبر نادي في إفريقيا وبعدها جاء أمير توفيق للنمسا وأقنعني بتمثيل القلعة الحمراء بالوقت الحالي".



واختتم: "عقب جلستي مع أمير توفيق، رفضت عروض من روسيا وكرواتيا وقبلت عرض الأهلي لأني وجدت جدية في التفاوض".