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بادجي يكشف دور أمير توفيق في انتقاله للأهلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:39 م
بادجي
بادجي
محمد الصو
قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه انتقاله للمارد الأحمر جاء لكونه أكبر أندية القارة الإفريقية.

وأضاف بادجي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "تلقيت عرض الأهلي عن طريق وكيل في النمسا يعرف رينيه فايلر مدرب الفريق ونصحني بالانتقال إلى القاهرة".

وتابع: "أخبرته أني أعرف الأهلي وأنه أكبر نادي في إفريقيا وبعدها جاء أمير توفيق للنمسا وأقنعني بتمثيل القلعة الحمراء بالوقت الحالي".

واختتم: "عقب جلستي مع أمير توفيق، رفضت عروض من روسيا وكرواتيا وقبلت عرض الأهلي لأني وجدت جدية في التفاوض".

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