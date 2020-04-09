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بادجي يكشف دور أمير توفيق في انتقاله للأهلي
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:39 م
محمد الصو
قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه انتقاله للمارد الأحمر جاء لكونه أكبر أندية القارة الإفريقية.
وأضاف بادجي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "تلقيت عرض الأهلي عن طريق وكيل في النمسا يعرف رينيه فايلر مدرب الفريق ونصحني بالانتقال إلى القاهرة".
وتابع: "أخبرته أني أعرف الأهلي وأنه أكبر نادي في إفريقيا وبعدها جاء أمير توفيق للنمسا وأقنعني بتمثيل القلعة الحمراء بالوقت الحالي".
واختتم: "عقب جلستي مع أمير توفيق، رفضت عروض من روسيا وكرواتيا وقبلت عرض الأهلي لأني وجدت جدية في التفاوض".
وأضاف بادجي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادي: "تلقيت عرض الأهلي عن طريق وكيل في النمسا يعرف رينيه فايلر مدرب الفريق ونصحني بالانتقال إلى القاهرة".
وتابع: "أخبرته أني أعرف الأهلي وأنه أكبر نادي في إفريقيا وبعدها جاء أمير توفيق للنمسا وأقنعني بتمثيل القلعة الحمراء بالوقت الحالي".
واختتم: "عقب جلستي مع أمير توفيق، رفضت عروض من روسيا وكرواتيا وقبلت عرض الأهلي لأني وجدت جدية في التفاوض".