الإمارات تعلن تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد ودور العبادة





ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، مساء اليوم الخميس، أنه تقرر تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى إشعار آخر، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من أجل السلامة العامة للمجتمع.





وجاء هذا القرار؛ حرصاً على سلامة الأفراد وصحة المجتمع، وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الإمارات.





وسجلت الإمارات 2659 إصابة و12 وفاة بما يمثل ثانى أعلى عدد بين دول الخليج العربية الست، التي تخطى فيها عدد المصابين إجمالا 10500 رغم جهود احتواء المرض التي شملت وقف رحلات الطيران وفرض حظر للتجول وإغلاق أماكن التجمع العامة.



