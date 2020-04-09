أمير توفيق: وليد سليمان جدد تعاقده مع الأهلي في 30 دقيقة.. وهذه حقيقة ضم ظهير أيمن



وأردف :"هناك بعض الوكلاء يريدون الظهور بشكل مميز، لم نتحدث عن الأمر الخاص بظهير أيمن في الموسم المقبل والوقت غير مناسب".



وأتم حديثه :"وليد سليمان جدد تعاقده مع النادي الأهلي في 30 دقيقة".



وحول إتمام النادي للتعاقد مع ظهير أيمن قال :"غير صحيح بأننا انتهينا من التعاقد مع ظهير أيمن، لا نزال في وسط موسم، وما يتردد هو مجرد اجتهادات".