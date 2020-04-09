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أمير توفيق: وليد سليمان جدد تعاقده مع الأهلي في 30 دقيقة.. وهذه حقيقة ضم ظهير أيمن
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:44 م
علي نبوي
قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الاتجاه لتجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول إيجابي للغاية.
وأضاف توفيق في تصريحات تلفزيونية :"الاتجاه إيجابي لتجديد عقد فايلر مثلما تحدث المدرب السويسري وإن شاء الله ربنا يسهل في الفترة المقبلة".
وتابع :"هناك خطوات إيجابية في هذا الملف، والأهلي يرحب ببقاء المدرب والمدرب كذلك".
وأشار :"في الوقت المناسب سنعلن عن كل شئ يحتاجه الفريق".
وحول إتمام النادي للتعاقد مع ظهير أيمن قال :"غير صحيح بأننا انتهينا من التعاقد مع ظهير أيمن، لا نزال في وسط موسم، وما يتردد هو مجرد اجتهادات".
وأردف :"هناك بعض الوكلاء يريدون الظهور بشكل مميز، لم نتحدث عن الأمر الخاص بظهير أيمن في الموسم المقبل والوقت غير مناسب".
وأتم حديثه :"وليد سليمان جدد تعاقده مع النادي الأهلي في 30 دقيقة".
وأضاف توفيق في تصريحات تلفزيونية :"الاتجاه إيجابي لتجديد عقد فايلر مثلما تحدث المدرب السويسري وإن شاء الله ربنا يسهل في الفترة المقبلة".
وتابع :"هناك خطوات إيجابية في هذا الملف، والأهلي يرحب ببقاء المدرب والمدرب كذلك".
وأشار :"في الوقت المناسب سنعلن عن كل شئ يحتاجه الفريق".
وحول إتمام النادي للتعاقد مع ظهير أيمن قال :"غير صحيح بأننا انتهينا من التعاقد مع ظهير أيمن، لا نزال في وسط موسم، وما يتردد هو مجرد اجتهادات".
وأردف :"هناك بعض الوكلاء يريدون الظهور بشكل مميز، لم نتحدث عن الأمر الخاص بظهير أيمن في الموسم المقبل والوقت غير مناسب".
وأتم حديثه :"وليد سليمان جدد تعاقده مع النادي الأهلي في 30 دقيقة".
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