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أمير توفيق: وليد سليمان جدد تعاقده مع الأهلي في 30 دقيقة.. وهذه حقيقة ضم ظهير أيمن

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:44 م
وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الاتجاه لتجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول إيجابي للغاية.

وأضاف توفيق في تصريحات تلفزيونية :"الاتجاه إيجابي لتجديد عقد فايلر مثلما تحدث المدرب السويسري وإن شاء الله ربنا يسهل في الفترة المقبلة".

وتابع :"هناك خطوات إيجابية في هذا الملف، والأهلي يرحب ببقاء المدرب والمدرب كذلك".

وأشار :"في الوقت المناسب سنعلن عن كل شئ يحتاجه الفريق". 

وحول إتمام النادي للتعاقد مع ظهير أيمن قال :"غير صحيح بأننا انتهينا من التعاقد مع ظهير أيمن، لا نزال في وسط موسم، وما يتردد هو مجرد اجتهادات".

وأردف :"هناك بعض الوكلاء يريدون الظهور بشكل مميز، لم نتحدث عن الأمر الخاص بظهير أيمن في الموسم المقبل والوقت غير مناسب".

وأتم حديثه :"وليد سليمان جدد تعاقده مع النادي الأهلي في 30 دقيقة".

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وليد سليمان الاهلي أمير توفيق ألفجر

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