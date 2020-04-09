مصطفى بكري ينعي طبيب الغلابة جبريل يوسف بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي مصطفى بكري، طبيب الغلابة الدكتور جبريل يوسف، قائلًا: "فقدنا هذا الأسبوع رجل جميل، كل أهل الأقصر والصعيد يعرفون هذا الرجل، رجل طول عمره عايش للناس الغلابة".





وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هذا الطبيب عُرض عليه في يوم من الأيام أن يسافر للعمل في السعودية براتب 64 ألف جنيهًا، ففوجئ بسيدة مسنة تطالبه بعدم السفر، قائلة:" لما تسافر مين اللي هيبقى للفقراء"، فأقسم بأنه لن يغادر مدينة أرمن إلا عند وفاته.





وأشار، إلى أن هذا ا لطبيب قام بإعداد عملية لوالده "بكري" في العين، ورفض أن يأخذ منه مليمًا واحدًا، معقبًا: "من يومها والراجل ده ي دماغي وعمري ما نسيته".



