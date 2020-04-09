Advertisements
مصطفى بكري ينعي طبيب الغلابة جبريل يوسف بكلمات مؤثرة
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:46 م
كـسـاب أحـمـد
نعى الإعلامي مصطفى بكري، طبيب الغلابة الدكتور جبريل يوسف، قائلًا: "فقدنا هذا الأسبوع رجل جميل، كل أهل الأقصر والصعيد يعرفون هذا الرجل، رجل طول عمره عايش للناس الغلابة".
وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هذا الطبيب عُرض عليه في يوم من الأيام أن يسافر للعمل في السعودية براتب 64 ألف جنيهًا، ففوجئ بسيدة مسنة تطالبه بعدم السفر، قائلة:" لما تسافر مين اللي هيبقى للفقراء"، فأقسم بأنه لن يغادر مدينة أرمن إلا عند وفاته.
وأشار، إلى أن هذا ا لطبيب قام بإعداد عملية لوالده "بكري" في العين، ورفض أن يأخذ منه مليمًا واحدًا، معقبًا: "من يومها والراجل ده ي دماغي وعمري ما نسيته".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.
وأكد امتحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا