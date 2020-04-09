40 مليار درهم مكاسب البورصات الإمارتية في أسبوع





حققت البورصات الأمارتية أفضل تعاملاتها الأسبوعية منذ شهر وذلك بعدما ارتفعت مؤشراتها بقوة وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 40 مليار درهم خلال خمس جلسات.





وجاء الأداء الجيد للأسواق الإماراتية بدعم من حزمة المحفزات التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأيام الماضية والتي عززت من ثقة المستثمرين وشجعتهم على التداول.





وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 10.1% خلال الأسبوع بالغا مستوى 4113 نقطة في حين ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 1830 نقطة بنمو نسبته 6.3% مقارنة مع الأسبوع السابق.





وبالعودة إلى تفاصيل تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع فقد شهدت جلسة الخميس نشاطا كبيرا بعدما توسع قائمة الأسهم الرابحة على الرغم من استمرار تركز الجزء الأكبر من التداولات على شريحة الأسهم الثقيلة.





وواصل سهم اتصالات صعوده القوي بالغا 15.1 درهم وسهم بنك أبوظبي الأول الى 12.1 درهم وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 3.33 درهم كما ارتفع سهم الدار إلى 1.50 درهم.





وفي سوق دبي المالي واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني قيادة النشاط قافزا إلى مستوى 8.40 درهم فيما وصل سهم بنك دبي الإسلامي إلى 3.19 درهم ..من جانبه صعد سهم اعمار إلى 2.37 درهم وتبعه سهم اعمار للتطوير المغلق عند 2.08 درهم.





وخلال اليوم الأخير من الأسبوع ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 425 مليون درهم وبلغ عدد الأسهم المتداولة 277 مليون سهم نفذت من خلال 7066 صفقة.



