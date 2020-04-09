اهتمام إنتر ميلان يزيد الضغوط على ليفربول لتجديد عقد نجمه





كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم بضم أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.









وأفادت شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية اليوم، أن إنتر ميلان يراقب وضعية لهولندي " جورجينو فينالدوم " نجم خط وسط نادي ليفربول، لبحث إمكانية ضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.









وأضافت الشبكة، أن مفاوضات الريدز حالياً مع اللاعب معلقة حتى الآن، إنتظاراً لحسم مصير الموسم الحالي، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.









وينتهي تعاقد الدولي صاحب الـ29 عاماً مع الفريق بنهاية الموسم القادم 2021، وقد ذكرت تقارير إنجليزية عديدة في وقت سابق، أن ليفربول اقترب من تمديد تعاقده مع اللاعب لمدة عامين إضافيين، لينتهي في صيف عام 2023.









وأكدت التقارير، أن تفاوض الإنتر مع اللاعب سيزيد الضغوط على ليفربول، والذي قد يتفاجئ بمطالب مالية مرتفعه، قد تؤدي لفشل عملية التفاوض معه.





ويعد نجم نيوكاسل يونايتد السابق من أهم لاعبي خط وسط الريدز، حيث خاض 28 مباراة من أصل 29 مباراة في مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي توقف بسبب كارثة كورونا، حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.



