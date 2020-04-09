نجم الأهلي: كهربا صديقي المقرب في الفريق



وأضاف بادجي في تصريحات تلفزيونية كهربا أقرب لاعب لي في النادي الأهلي، وهو دائما ما يمنحني النصائح، فأنا لعبت لكثير من الأندية لكن من الصعب أن ترى لاعبون يحبونك بهذه الطريقة.



وتابع وليد سليمان لاعب كبير للغاية ويقوم بالقتال داخل الملعب وأتعلم منه الكثير، كما أن رامي ربيعة لاعب مميز ويقدم كل ما لديه في الملعب.



وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع أليو بادجي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 2 مليون يورو.



قال السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، إن أليو ديانج أول من استقبله في النادي الأحمر، ثم محمد أفشة ومحمود كهربا جلسا معي وقدموا لي النصائح والآن أصبح هناك صداقة كبيرة بين جميع اللاعبين.