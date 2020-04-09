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شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:47 م
كشف الاعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
واوضح شوبير خلال تصريحاته أنه لا نية داخل نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم.
واشار شوبير إلى أنه لم يتحدث أي مسئول من نادي الزمالك مع أحمد فتحي مؤكدا على أن هناك ازمة مادلية داخل النادي الأبيض.
وقال شوبير:” لن يوافق فتحي الانتقال لأي فريق سوي بالتقاضي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولن يستطيع الفارس الابيض تلبية ذلك خلال الوقت الحالي”.