Advertisements

شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
كشف الاعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واوضح شوبير خلال تصريحاته أنه لا نية داخل نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم.

واشار شوبير إلى أنه لم يتحدث أي مسئول من نادي الزمالك مع أحمد فتحي مؤكدا على أن هناك ازمة مادلية داخل النادي الأبيض.

وقال شوبير:” لن يوافق فتحي الانتقال لأي فريق سوي بالتقاضي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، ولن يستطيع الفارس الابيض تلبية ذلك خلال الوقت الحالي”.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

08:55 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر