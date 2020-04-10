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4 مزايا قدمتها الأوقاف من خلال قناع الحماية من كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:16 ص
سمر حسن
تقوم وزارة الأوقاف المصرية بخدمات كثيرة للدولة المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث منعت وزارة الأوقاف الصلاة في الجوامع، كما تعمل علي دعم المحتاجين والفقراء والمتضررين بسبب الفيروس، ومؤخرًا أعلنت عن إنتاج أول قناع ضد فيروس كورونا.

أكدت وزارة الأوقاف، حرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة فى أوقات الأزمات، وقررت تحويل مبلغ خمسين مليون جنيه من باب البر، لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا (رقم 2030 ببنك مصر)، وتحديدا من فقدوا فرص عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية.

1- مبادرة الأوقاف 
بادرت وزارة الأوقاف من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بإنشاء وحدة إنتاجية لإنتاج قناع حماية الوجه، لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يوفر حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذى يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وانتقال الفيروس من شخص لآخر.

كشفت الوزارة، أن من أهداف إنتاج القناع، سد الفجوة بسبب عدم كفاية الكمامة حيث لا توفر الوقاية اللازمة للعينين، ويساعد القناع فى عدم وصول الرذاذ إليهما، كما يساعد على منع لمس الوجه باليدين، ويفيد العاملين في جميع المهن التي تحتاج قناع للوجه، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين في أماكن التجمعات مثل المواقع والمصانع والمستشفيات.

2- سهل الغسل 
أكدت وزارة الأوقاف، أنه من المميزات الرئيسية للقناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي بعد غسله بالماء والصابون، صنعت الوزارة القناع من مادة البولي كربونيت المقاومة للخدش بما يضمن استخدامه لأكبر مدة ممكنة.

تزيد مادة بولى كوبونيت، من عمر الكمامات عن طريق تجنب تعرضها للفيروسات، لايحتاج إلى تطهير بالكحول أو الكلور، ويحمى الوجه كاملا من الرأس وحتى الذقن، وصممت الوزارة القناع بحيث يكون مفتوح من الأسفل نسبيا ليسمح بحركة الوجه بدون التعارض مع الأكتاف، كما أنه يغطي أكبر مساحة من الوجه.

3- مرونة القناع
تتميز المواد المصنوع منها القناع بمرونتها، وإمكانية تغيير مقاسها طبقا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن، ومن المقرر بيع القناع بسعر 50 جنيه فقط للقناع الواحد.

يتكون القناع من ثلاث أجزاء رئيسية، منها جزء معدنى مرن، حيث يعمل القناع علي تثبيت على الجبين ومنعه من الانزلاق أثناء الاستخدام، ويوفر إمكانية دوران الرأس في كل الاتجاهات مع تغيير المقاس حسب كل وجه، يضم القناع استك لتثبيت القناع من الخلف".

4- مصدات للجبين 
كما يتكون القناع من مصدات على منطقة الجبين وهى مصنوعة من الجلد الصناعى بسمك 3 سم ووظيفتها أنها تحكم الغلق على الوجه لمنع تسرب الرذاذ والبروز للحفاظ على عدم ملامسة القناع للوجه مباشرة لحرية الحركة.

يعتبر الجزء الثالث شفافا يحمي للوجه، وهو مصنوع من البولى كربونيت الذي يقاوم الخدش ويقاوم الأشعة فوق البنفسجية مما يضمن عدم تغير لونه في ضوء الشمس، ويأتي القناع بطول 22 سم × 27 سم.
4 مزايا قدمتها الأوقاف من خلال قناع الحماية من كورونا
4 مزايا قدمتها الأوقاف من خلال قناع الحماية من كورونا

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