رامي ربيعة: بادجي مهاجم قوي ودمه خفيف

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وجه رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، خلال ظهوره على قناة النادي.

وأكد رامي ربيعة، خلال مداخلة بالبرنامج، أن السنغالي بادجي يعد واحد من أقوى المهاجمين ومتميز في الناحية الهجومية، بالإضافة إلى أنه يمتاز بخفة الدم.

وأضاف: "حاولت التقرب من اللاعب، وبالفعل هو شخصية مميزة ومرحة، أتمنى له التوفيق داخل القلعة الحمراء، وأن يحقق جميع أهدافه".

وحرص بادجي على الرد حيث قال: "رامي ربيعة من أقرب الناس لي، ومع أول يوم لي قال خد رقمي واتصل بيا في أي وقت وهذا أثر معي بالايجاب".

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