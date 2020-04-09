Advertisements

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 18 .. تفاصيل الحلقة وحقيقة تأجيلها

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:57 م
مسلسل المؤسس عثمان
مسلسل المؤسس عثمان
شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 18 .. تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من قيامة عثمان وحقيقة تأجيلها

تصدر مسلسل قيامة عثمان 18 محرك بحث جوجل، في انتظار الحلقة الجديدة من المسلسل، بعد أن حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية ونجاحًا كبيرًا منذ حلقته الأولي، حيث يتابعة الكثيرمن الأشخاص بالوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الملحمية والإثارة والتشويق.

وظهرت أخبار تفيد بتأجيل الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان وهو ما أكدته الصفحة الرسمية للمسلسل، ما تسبب في إثارة غضب متابعيه،، وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم كل ما يهم متابعيها، نرصد لكم خلال السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمسلسل وملخص للحلقة السابقة.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل قيامة عثمان

تصعيدات كثيرة وأحداث مشتعلة حيث يظهر عثمان مع الزعماء، ويقدمة له طلب جديد بأيقاف زواج الأميرة البيزانطية من قائد المغول، وتقوم ايجول ابنه دوندار بتهديد والدتها بعد أن علمت بعملها مع المغول وأنها كانت سبب في وفاه أخيها.

وفي جانب أخر، يقوم جوندوز بعد أن أصبح سيد قبيلة كايي بالتخطيط لحماية القبيلة من هجمات المغول بعد ما حدث وتوزيع الجنود لوقف أي خطر على القبيلة، وتاتي الأحداث ليقوم عليشار للذهاب للقبيلة بصفته سيد الراية الجديد للمغول، ويطلب منه قدوم ابنه وزوجه دوندار للقدوم معه إلى منزلة ويوافق جوندوز على الفور، ليقع في خدعتهم ليظن أنهم أصبحو في صفه ولا يريدوا مواجهه المغول وخائفين منهم.

وعثمان يتحرك مع مساعده بوران، لانقاذ الاميرة البيزانطية، وتخليصها وانهاء مهمته بمنع زواجها من غويغاتو، وبعدها يعلموا انها خديعة وليست حقيقة وأنها ليست الأميرة، لتقول له على الطريق التي تسير منه الأميرة الحقيقية ويتوجة سريعًا لهذا الطريق.

وبالفعل يتمكن عثمان من معرفة مسار قافلة الأميرة ويذهب لها على الفور، ويخلصها من يد المغول، ويتفاجأ عثمان بجنود بالغاي يطلب سريعًا من مساعدة بوران من أخذ الأميرة والذهاب بها لمكان أمن، ويقوموا بالقبض علية ويقابل بالغاي الذي يحاول الاتفاق مع عثمان للتحالف معه، ويكشف له معلومات جديدة لم يكن يعرفها، منها أن جيش كبير من المغول يتجه إلى قبيلة كايي، وتنتهي الحلقة على موافقه عثمان على التعاون مع بالغاي في اثارة كبيرة للمشاهدين حول ما سيحدث في الحلقة القادمة وكيف سيتعامل مع ذلك الموقف وكيف سيحمي قبيلته.

ترددات القنوات لمسلسل قيامة عثمان على قمر صناعي النايل سات

2- قناة اليرموك
التردد: 11678
معدل الترميز: 27500

3- قناة الفجر الجزائرية
التردد: 10922
معدل الترميز: 27500

شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 18 .. تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من قيامة عثمان وحقيقة تأجيلها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهدة الموسس عثمان 18 مشاهدة الحلقة 18 من الموسس عثمان مشاهد مسلسل عثمان الحلقة الجديدة مسلسل عثمان مسلسل المؤسس عثمان قيامة عثمان 18 عثمان 18 بوابة الفجر الموسس عثمان 18 ألفجر

أخبار تهمك

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 5 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مشاهدة قيامة عثمان الحلقة 4 كاملة مترجمة .. إليكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي المؤسس عثمان Kurulus Osman

مفاجأة في قيامة عثمان الحلقة 5 .. سجل هذه الترددات على "الريسيفر" لمشاهدة أحداث المسلسل على النايل سات

الآن | (bölüm 10) قيامة عثمان 10 .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة العاشرة كاملة عبر هذا التردد

شاهد عبر هذه القناة | (bölüm 10) قيامة عثمان 10 .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة العاشرة كاملة عبر هذا التردد now

مسلسل قيامة عثمان 10 .. شاهد قيامة عثمان الحلقة العاشرة كاملة عبر هذا التردد فور عرضها

قيامة عثمان الحلقة 10.. بلغاي ينقلب على عليشار ويهدد منصبه في مسلسل المؤسس عثمان | شاهد أحداث Kuruluş Osman الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

08:55 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر