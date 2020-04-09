مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 18 .. تفاصيل الحلقة وحقيقة تأجيلها

شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 18 .. تفاصيل الحلقة الثامنة عشر من قيامة عثمان وحقيقة تأجيلها



تصدر مسلسل قيامة عثمان 18 محرك بحث جوجل، في انتظار الحلقة الجديدة من المسلسل، بعد أن حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية ونجاحًا كبيرًا منذ حلقته الأولي، حيث يتابعة الكثيرمن الأشخاص بالوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الملحمية والإثارة والتشويق.



وظهرت أخبار تفيد بتأجيل الحلقة 18 من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان وهو ما أكدته الصفحة الرسمية للمسلسل، ما تسبب في إثارة غضب متابعيه،، وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم كل ما يهم متابعيها، نرصد لكم خلال السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمسلسل وملخص للحلقة السابقة.



أحداث الحلقة 17 من مسلسل قيامة عثمان



تصعيدات كثيرة وأحداث مشتعلة حيث يظهر عثمان مع الزعماء، ويقدمة له طلب جديد بأيقاف زواج الأميرة البيزانطية من قائد المغول، وتقوم ايجول ابنه دوندار بتهديد والدتها بعد أن علمت بعملها مع المغول وأنها كانت سبب في وفاه أخيها.



وفي جانب أخر، يقوم جوندوز بعد أن أصبح سيد قبيلة كايي بالتخطيط لحماية القبيلة من هجمات المغول بعد ما حدث وتوزيع الجنود لوقف أي خطر على القبيلة، وتاتي الأحداث ليقوم عليشار للذهاب للقبيلة بصفته سيد الراية الجديد للمغول، ويطلب منه قدوم ابنه وزوجه دوندار للقدوم معه إلى منزلة ويوافق جوندوز على الفور، ليقع في خدعتهم ليظن أنهم أصبحو في صفه ولا يريدوا مواجهه المغول وخائفين منهم.



وعثمان يتحرك مع مساعده بوران، لانقاذ الاميرة البيزانطية، وتخليصها وانهاء مهمته بمنع زواجها من غويغاتو، وبعدها يعلموا انها خديعة وليست حقيقة وأنها ليست الأميرة، لتقول له على الطريق التي تسير منه الأميرة الحقيقية ويتوجة سريعًا لهذا الطريق.



وبالفعل يتمكن عثمان من معرفة مسار قافلة الأميرة ويذهب لها على الفور، ويخلصها من يد المغول، ويتفاجأ عثمان بجنود بالغاي يطلب سريعًا من مساعدة بوران من أخذ الأميرة والذهاب بها لمكان أمن، ويقوموا بالقبض علية ويقابل بالغاي الذي يحاول الاتفاق مع عثمان للتحالف معه، ويكشف له معلومات جديدة لم يكن يعرفها، منها أن جيش كبير من المغول يتجه إلى قبيلة كايي، وتنتهي الحلقة على موافقه عثمان على التعاون مع بالغاي في اثارة كبيرة للمشاهدين حول ما سيحدث في الحلقة القادمة وكيف سيتعامل مع ذلك الموقف وكيف سيحمي قبيلته.



ترددات القنوات لمسلسل قيامة عثمان على قمر صناعي النايل سات



2- قناة اليرموك

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500



3- قناة الفجر الجزائرية

التردد: 10922

معدل الترميز: 27500



