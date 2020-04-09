من برا دليفري ومن جوا قهوة.. ضبط مطعم يقدم شيشة للمواطنين بالجيزة "فيديو"

تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شكوى بشأن وجود مطعم يمارس نشاط مقهى من الداخل بمنطقة البراجيل.





وجه محافظ الجيزة، رئيس حي شمال بشن حملة للوقوف علي مدي التزام المقاهي والكافيتربات بالغلق، وتم ضبط مطعم يعلق من الخارج لافته دليفري فقط

ومن الداخل يمارس المطعم نشاط مقهي، ويقدم شيشه بالمخالفه للقرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومخترقا لموعد الحظر.





تواصل محافظة الجيزة، مجهودات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية بمدينة كرداسة، في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها للحفاظ علي سلامة المواطنين، ومكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث دفعت بفرق الطب البيطري للتطهير وتعقيم شوارع ومنازل ومحلات القرية.





كانت ظهرت عدد من حالات الإصابة بـ"كورونا" في المعتمدية، اليومين الماضيين، ما دفع المحافظة إلى إجراء حجر صحي موسع.





ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، إلى المتابعة الدورية لقرية المعتمدية، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الأهالي وتلبية احتياجاتهم، والإطمئنان على تقديم جميع الخدمات لهم.





وكشف عن تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية للأهالي، موضحًا أن جميع المخابز تعمل بصفة منتظمة، وتم تدعيم القرية بسيارتين تحملان أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية، إلى جانب توفير جميع الحصص التموينية، وماكينتي صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر، لتقديم الخدمات المصرفية للقرية.





وأشار إلى فتح مكتب بريد القرية منذ الصباح لتقديم جميع الخدمات البريدية للأهالي، مع الحرص علي الحد من اي تجمعات للمواطنين، لافتًا إلى دعم العديد من منازل القرية بشنط المواد الغذائية والوجبات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، لتسهيل المعيشة.





كان محافظ الجيزة، كلف المهندس إبراهيم الشهاوي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، بالتواجد الدوري بقرية المعتمدية للوقوف علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والاجراءات الوقائية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.





وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.





وأضافت أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.



