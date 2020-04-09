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25 % انكماش متوقع للاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني
الخميس 09/أبريل/2020 - 09:02 م
قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا في تقرير صادر اليوم الخميس، إنه يتوقع انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 5 بالمائة في الربع الأول من 2020 يليه انخفاض بنسبة من 15 إلى 25 بالمائة خلال الربع الثاني.
وأوضح مركز الأبحاث أن أزمة كورونا والإغلاق العالمي دفع الاقتصاد إلى منطقة غير معروفة يجعل من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قياسية على أساس فصلي، ومع ذلك "يبقى التعافي الفوري والكبير احتمالًا واضحًا إذا توقف انتشار الفيروس بسرعة".
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش اقتصاد بريطانيا بنحو 0.1 بالمائة خلال فبراير لماضي بعكس توقعات المحللين قبل ظهور تأثير فيروس كورونا.
وعلى صعيد الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير الماضي، فإن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1 بالمائة.
وتشير دراسة جديدة إلى أن بريطانيا قد تكون الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء تفشي الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد، بواقع تقديري لوفاة 66 شخص في المملكة المتحدة جراء وباء كوفيد 19.
فقد أظهرت دراسة تحليلية أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في مدينة سياتل الأميركية أن من المحتمل وفاة 151.680 شخصًا بسبب الوباء في جميع أنحاء القارة العجوز.
وحتى الآن توفي أكثر من 5 آلاف شخص في بريطانيا جراء الفيرس، وهو أقل بكثير من أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بسبب الإصابة بوباء كوفيد 19.
لكن انتشار الفيروس في بريطانيا يختلف عن بقية دول قارة أوروبا بعدة أيام، وبحسب الدراسة فإن مسار عدد الوفيات سيصبح أكثر حدة بالفعل من الدول الأخرى في الأسابيع المقبلة.
واستخدم فريق الدراسة العلمية البيانات المحلية والدولية حول أعداد الإصابات، بالإضافة إلى تفاصيل الوفيات بالنسبة للأعمار في كل من إيطاليا والصين والولايات المتحدة بهدف إنشاء نموذج يتنبأ بالوفيات لكل بلد على حدة. وكان العامل الرئيسي وراء معدل الوفيات المحتمل في كل دولة هو عدد الأسرة في غرف العناية المركزة لكل دولة.
ووجدت الدراسة أن بريطانيا ستسجل نحو 66 ألف وفاة بسبب مرض كوفيد 19 بحلول يوليو المقبل، تليها إيطاليا التي ستسجل نحو 20 ألفا، ثم إسبانيا وفرنسا بواقع 19 ألف و15 ألف وفاة على التوالي.
وتعاني إيطاليا حاليًا من جراء الفيروس، وسجلت أكبر عدد في الوفيات في العالم حيث لقي أكثر من 16 ألف شخص حتفه بسبب الوباء، لكن النموذج الجديد يشير إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تتجاوز ذلك الرقم بكثير.
ويقول مدير معهد القياسات الصحية والتقييم، كريستوفر موراي: "نحن نتوقع خلال الأسابيع القليلة أنباء ليست بالسارة في أنحاء كثيرة من أوروبا، ويبدو من المرجح أن يتجاوز عدد الوفيات في بريطانيا توقعاتنا لعدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة."
وتوقع المعهد يوم الأحد وفاة أكثر من 80 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الموجة الأولى لوباء كوفيد 19.
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