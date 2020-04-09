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"الخطوط السعودية": الجدول المتداول والمتعلق برحلات المواطنين غير دقيق

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت الخطوط السعودية، أن الجدول المتداول والمتعلق برحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة غير دقيق، مؤكدة بأنه سيتم التواصل مع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية، برسائل نصية وبريد الكتروني لإبلاغهم بمواعيد الرحلات وتأكيد الحجز.

كما دعت الخطوط السعودية، عبر حسابها على موقع تويتر، الى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

 أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال يوم أمس الأربعاء.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 3287 حالة حتى الآن.

كما كشفت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن وفاة 3 حالات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 44.

وبينت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 666 حالة بعد 35 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2577.

وقالت الوزارة إن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مبينة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.

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