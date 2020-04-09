موعد عرض الحلقة 18 قيامة عثمان Kuruluş Osman

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:11 م
الحلقة 18 قيامة عثمان
الحلقة 18 قيامة عثمان
موعد عرض الحلقة 18 قيامة عثمان Kuruluş Osman

تتابعون أحداث قيامة عثمان الحلقة 18 Kuruluş Osman الشيقة والمُثيرة بعد النهاية الأسطورية للحلقة السابقة بالاتفاق الذي تم بين بلغاي وعثمان، هل ستكون نهاية بامسي وسامسا كما أراد بلغاي أم أن لعثمان بن أرطغرل رأي آخر، حيث يسعى للقضاء على عليشار وصوفيا وغيخاتو بلعبة واحدة تستأصل جميع الخصوم، كما نتعرف على دور دوندار المحوري في الفخ الكبير بعد أن عرف الحقيقة من إيجول.

 
أحداث الحلقة 18 قيامة عثمان

وتستمر الحلقة 18 قيامة عثمان في المتعة والإثارة بعد الاتفاق القائم بين صوفيا وعليشار، والذي يصب في مصلحة غيخاتو ويانيز دون عثمان وبلغاي، بينما يسعى عثمان بمساعدة أصحاب اللحى البيضاء في النجاة من الفخ، واستغلال وجود الأميرة البيزنطية أديلفا في حوزته.


مصير بامسي وسامسا

يتعرض عثمان للعديد من المكائد طوال أحداث المسلسل ويحاول الأعداء اصطياد أصحاب البأس في رفاق عثمان، وقد وُضعت الخطة للقضاء على عثمان ومحاربيه واحداً تلو الآخر بداية بالقائد بامسي، والشاويش سامسا وانتهاءً بعثمان نفسه في نهاية المطاف لكسر شوكة الدولة.


تردد قناة ATV

نقدم لحضراتكم تردد قناة ATV التركية حتى يمكنكم متابعة الحلقة بكل سهولة ويسر وإليكم التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10769.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: SD.
التشفير: مجاناً.


وهناك تردد ثاني وهو:

القمر الصناعي: تركسات.
التردد: 11628.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: SD.
التشفير: مجانًا.


وهناك تردد ثالث وهو:

القمر الصناعي: أسترا.
التردد: 12692.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: SD.
التشفير: مجانًا.

هذا وقد تم التأكيد على تأجيل عرض الحلقة 18 قيامة عثمان على أن يتم عرضها في حال تحسن الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وقد أكد نجوم مُسلسل قيامة عثمان عبر الحساب الرسمي للمسلسل الدعم الكامل لما تقوم به وزارة الصحة بالبلاد، وقد تم إيقاف تصوير باقي الحلقات لأجل غير مُسمى.

موعد عرض الحلقة 18 قيامة عثمان Kuruluş Osman

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيامة عثمان 18 عثمان 18 بسبب كورونا الفيروس كورونا الحلقة 18 قيامة عثمان الحلقة 18

أخبار تهمك

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 10 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان 5 كاملة ومترجمة .. أحداث مثيرة في الحلقة الخامسة من المؤسس عثمان (فيديو)

قناة ATV مجانا "إعادة" عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 5 الخامسة المؤسس عثمان Kuruluş Osman عبر قناة الفجر واليرموك

STREAM LIVE لايف” إعادة ” عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 5 الخامسة المؤسس عثمان Kuruluş Osman عبر قناة قناة الفجر واليرموك

يوتيوب ATV مجانا الان أضبطوا تردد قناة دعوة ٢٠٢٠ Daawah TV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 5 الحلقة الخامسة

شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعة Kuruluş Osman قناة ATV التركية

زهرة الثالوث 31 | مشاهدة المسلسل التركي زهرة الثالوث الحلقة 31 مترجمة كاملة hercai menekşe بجودة عالية HD موقع قصة عشق على (ايه تي في) تردد قناة ATV التركية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

08:55 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر