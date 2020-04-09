موعد عرض الحلقة 18 قيامة عثمان Kuruluş Osman

تتابعون أحداث قيامة عثمان الحلقة 18 Kuruluş Osman الشيقة والمُثيرة بعد النهاية الأسطورية للحلقة السابقة بالاتفاق الذي تم بين بلغاي وعثمان، هل ستكون نهاية بامسي وسامسا كما أراد بلغاي أم أن لعثمان بن أرطغرل رأي آخر، حيث يسعى للقضاء على عليشار وصوفيا وغيخاتو بلعبة واحدة تستأصل جميع الخصوم، كما نتعرف على دور دوندار المحوري في الفخ الكبير بعد أن عرف الحقيقة من إيجول.





أحداث الحلقة 18 قيامة عثمان





وتستمر الحلقة 18 قيامة عثمان في المتعة والإثارة بعد الاتفاق القائم بين صوفيا وعليشار، والذي يصب في مصلحة غيخاتو ويانيز دون عثمان وبلغاي، بينما يسعى عثمان بمساعدة أصحاب اللحى البيضاء في النجاة من الفخ، واستغلال وجود الأميرة البيزنطية أديلفا في حوزته.









مصير بامسي وسامسا





يتعرض عثمان للعديد من المكائد طوال أحداث المسلسل ويحاول الأعداء اصطياد أصحاب البأس في رفاق عثمان، وقد وُضعت الخطة للقضاء على عثمان ومحاربيه واحداً تلو الآخر بداية بالقائد بامسي، والشاويش سامسا وانتهاءً بعثمان نفسه في نهاية المطاف لكسر شوكة الدولة.









تردد قناة ATV





نقدم لحضراتكم تردد قناة ATV التركية حتى يمكنكم متابعة الحلقة بكل سهولة ويسر وإليكم التردد:





القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

التشفير: مجاناً.









وهناك تردد ثاني وهو:





القمر الصناعي: تركسات.

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

التشفير: مجانًا.









وهناك تردد ثالث وهو:





القمر الصناعي: أسترا.

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

التشفير: مجانًا.





هذا وقد تم التأكيد على تأجيل عرض الحلقة 18 قيامة عثمان على أن يتم عرضها في حال تحسن الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وقد أكد نجوم مُسلسل قيامة عثمان عبر الحساب الرسمي للمسلسل الدعم الكامل لما تقوم به وزارة الصحة بالبلاد، وقد تم إيقاف تصوير باقي الحلقات لأجل غير مُسمى.



