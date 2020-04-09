ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس كوستاريكا جهود احتواء كورونا





تلقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الخميس، اتصال هاتفي من رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض ""كوفيد- 19"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".





وتناول الاتصال مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، والتطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته، بحسب ما ذكرت "وام".





كما بحثا الجانبان الإجراءات، التي اتخذها البلدان في مواجهة انتشار الفيروس، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في هذا الشأن، والجهود الإقليمية والدولية لاحتواء تداعياته على المستويات كافة.





وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2659 حالة.





وأكدت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي الإماراتي الدكتورة فريدة الحوسني ، خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية لآخر مستجدات فيروس كورونا، على تعافي 53 حالة جديدة تعافيا تاما من أعراض فيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239.





وطالبت الحوسني بالتزام المسافة الكافية ولبس الكمامات خارج المنزل، مع التخلص منها بطريقة آمنة في حاويات مغلقة لمنع انتشار الفيروس.