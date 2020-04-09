محافظ الدقهلية: نُزيل المخالفات من المهد حتى لا تصبح مباني قائمة

قال اللواء أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن جميع العاملين في المحافظة والوحدة المحلية بالتعاون مع مجلس الوزراء يعملون على قدم وساق للسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتوفيرها في جميع منافذ البيع.



وأضاف "مختار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، تقديم الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يتم التعاون مع وزارة الصحة بخصوص استعدادات مستشفيات المحافظة بكل الأطقم الطبية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.



وكشف عن قيام بعض المواطنين باستغلال الأزمة للتعدي على الأراضي الزراعية، موكدًا أنه تم السيطرة على هذه الأعمال وإزالة المخالفات من المهد حتى لا تتحول لمبنى قائم ويصعب التعامل معه وحتى لا تقل مساحة الرقعة الزراعية.



وأكد أنه تم السيطرة على جميع المخالفات من خلال تعاون مع مديريات الأمن والحدات المحلية، مؤكدًا أنه حال حدث أي تعنت من المواطنين في إزالة المخالفة سيكون هناك قرارًا آخر.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.