الزمالك يصدم بن شرقي بهذا القرار

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:19 م
بن شرقي
بن شرقي
حسام مجدي

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت وصول عروض ضخمه للتعاقد مع بن شرقي الصيف القادم.

وحاول أشرف بن شرقي معرفة رأي نادي الزمالك في رحيله عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن أكد مسئولو القلعة البيضاء إلى بن شرقي أنهم يرفضون رحيله نهائيا في الصيف نظرا لحاجة الفريق الشديدة له الفترة المقبلة.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.

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