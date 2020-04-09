تعرف على دور المدرسة في مشروع البحث العلمي والتسجيل على موقع وزارى التربية والتعليم

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:16 م
البحث - وزارة التربية والتعليم
البحث - وزارة التربية والتعليم
كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم الخميس، كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع البحث بديل اختبارات نهاية العام لمراحل النقل. طرق عمل البحث واستعرض وزير التربية والتعليم كيفية عمل مشروع البحث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والذي سيتاح عبر موقع الوزارة ابتداء من مساء اليوم الخميس. موضوعات البحث وقام وزير التربية والتعليم بتقديم نموذج للبحث حيث ذكر موضوعًا عن السياحة، وقال "تشتهر مصر بالكثير من المعالم السياحية، ومن خلال دراستك لذلك، قم بعمل مشروع يتضمن أهم الأماكن السياحية وبماذا تشتهر ومنتجاتها مثل واحة سيوه على طريق المثال"، وهذا هو المثال الذي سيغمل عليه الطلاب. مراجع البحث ونصح وزير التربية والتعليم كافة الطلاب، بالاعتماد على مجموعة مراجعة لعمل البحث، وأول المراجع هو كتاب المدرسة، بالإضافة إلى المكتبة الرقمية التي بها موضوعات وفيديوهات ومنصات لشرح الموضوعات. السؤال الثاني في مشروع البحث وقال وزير التربية والتعليم إن السؤال الثاني في مشروع البحث، سيكون عبارة عن اختر أحد الأماكن التي كتبت عنها في أول نقطة (أهم المعالم السياحية) وقم بتنظيم رحلة لها، وحدد عدد الأفراد، ووزعهم على الحافلات وحدد عدد أفراد كل حافلة. وهنا الهدف من هذا السؤال جمع أجزاء من مادة الحساب، ليوضح مدى فهم الطالب واستيعابه. إرشادت البحث العامة ودعا وزير التربية والتعليم إلى ضرورة العمل بالإرشادات العامة، أولها كتابة رقم تعريفي للمشروع، والرقم التعريفي لكل طالب أو مجموعة طلاب اشتركوا في البحث، ثم مقدمة للمشروع، ثم عناصر المشروع، وأخيرا النتائج والمراجع، موضحًا دور الكتاب المدرسي. دور المدرسة في البحث وبيَن وزير التربية والتعليم طرق تقديم المشروع البحثي لكل طالب على حدا، أو المشاريع المجمعة التي لا تزيد عن 5 طلاب، مشيرًا إلى أنه بإمكان الطالب كتابة مشروع البحث على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ورفعه على المنصة الإلكترونية، أو كتابته بخط اليد وتسليمه إلى المدرسة لتقوم بمهمة تسجيله على المنصة، وهذا دور إيجابي للمدرسة في هذه العملية وبعد الإجراءات المتبعة.

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