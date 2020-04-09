تشيلسي يقدم عرضا لشراء كوتينيو .. وبرشلونة يرد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض نادي تشيلسي الانجليزي للتعاقد مع كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة في الصيف المقبل.





ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة بالموسم المقبل وليس عن طريق الشراء.





وكتبت الصحيفة: نادي تشيلسي يريد أن يأخذ كوتينيو على سبيل الإعارة للموسم المقبل مقابل نحو 15 مليون يورو بالإضافة إلى دفع راتبه بالكامل وحال نجح اللاعب سيحاول تحويل الصفقة إلى دائمة



واضافت الصحيفة، أن نادي برشلونة يرفض ويريد البيع فقط مقابل 75 مليون يورو



