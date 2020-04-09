أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:22 م
أسعار النفط
أسعار النفط
تحولت أسعار النفط للتراجع في نهاية التعاملات متخلية عن القفزة التى حققتها خلال المعاملات، حيث لم يرحب المستثمرون باتفاق يتشكل لخفض المعروض بين أعضاء أوبك وحلفائهم في مواجهة انهيار الطلب العالمي على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا.

يحاول منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا التوصل إلى اتفاق يعالج تخمة معروض متنامية وسط انخفاض 30 بالمئة في الطلب العالمي على الوقود. لكن المحللين يقولون إن المجموعة قد تقرر في النهاية خفضا أقل مما كانت السوق تنتظره، مضيفين أن تحطم الطلب من جراء الركود الاقتصادي الناتج عن الجائحة هو مشكلة لا يمكن الاستهانة بها.

وقال روجر ريد، كبير محللي الطاقة لدى ويلز فارجو، ”إلى أن يتقرر تخفيف إجراءات المباعدة الاجتماعية/الإغلاق الاقتصادي الشديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا، فأي تخفيضات معروض من أوبك+ ليست سوى إجراء متأخر في أفضل الأحوال.“

تداولت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مثل روسيا، في إطار ما بات يطلق عليه أوبك+، فكرة خفض الإنتاج 15 إلى 20 مليون برميل يوميا بما يعادل 15 إلى 20 بالمئة من الإمدادات العالمية.

لكن وزير النفط الإيراني قال إن خفضا للإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا سيسري لشهري مايو أيار ويونيو حزيران 2020 فحسب. 

ومن يوليو إلى نهاية 2020 سيكون الخفض ثمانية ملايين برميل يوميا، تصبح ستة ملايين برميل يوميا من يناير 2021 .

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى صندوق التحوط أجين كابيتال، ”الأرقام التي وضعوها لن تنجز المهمة.. آمال عريضة دخلت في حساب الأسعار بهذه السوق على مدى عدة أيام مضت. كان عليهم أن يحركوا جبلا لكن لعلهم حركوا تلا“ .

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.33 دولار بما يعادل 9.36 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 22.76 دولار للبرميل في حين أغلق برنت منخفضا 1.36 دولار أو 4.1 بالمئة إلى 31.48 دولار للبرميل .

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